Disneyland Paris

Mickey is niet thuis: meet-and-greet-locatie Disneyland Paris in onderhoud tot begin 2026

FOTO'S Mickey Mouse is voorlopig niet op zijn gebruikelijke stek te ontmoeten in Disneyland Paris. Meet-and-greet-locatie Meet Mickey Mouse in Fantasyland ondergaat momenteel een grote onderhoudsbeurt. Die duurt naar verwachting zeker tot begin 2026.

Rond het gebouw is een tentconstructie neergezet. Dankzij zeilen kan er ook bij slecht weer gewerkt worden. Meet Mickey Mouse - in het Frans soms aangeduid als Rencontre avec Mickey - bevindt zich tussen Toad Hall Restaurant en Alice's Curious Labyrinth.

Het bouwwerk stamt uit 1992, het openingsjaar van het Disneyland Park. Tot 2012 was er een theater gevestigd. Erachter ligt het Fantasyland Station van de Disneyland Railroad. Ook die locatie is tot nader order afgesloten.



Phantom Manor

Bezoekers van Disneyland Paris hoeven Mickey tijdens de werkzaamheden niet volledig te missen. Hij is nog wel te ontmoeten bij spookhuis Phantom Manor, in een speciale outfit. Een reservering plaatsen via de Disneyland-app is verplicht. In het naastgelegen Walt Disney Studios Park heeft de muis tijdelijk zijn intrek genomen in theater Studio D.























Studio D







