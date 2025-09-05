Bellewaerde

Dodelijk ongeval met kraan in Belgisch pretpark Bellewaerde Park

In het Belgische attractiepark Bellewaerde Park is vanochtend een 33-jarige man om het leven gekomen bij een bedrijfsongeval. De man uit uit Houthulst was samen met een collega bezig met werkzaamheden aan een hydraulische kraan toen het misliep.

Volgens justitie sprong er vermoedelijk een leiding, waardoor de kraan, eigendom van een externe aannemer, instortte. Het slachtoffer kwam rond 11.50 uur vast te zitten. Hij overleed ter plaatse. De brandweer werd nog ingeschakeld, maar hulp mocht niet meer baten.

De dertiger was niet direct werkzaam voor Bellewaerde, maar voor een ingehuurd bedrijf uit Houthulst. Er is een deskundige ingeschakeld om de precieze oorzaak van het ongeluk te onderzoeken. Het park in Ieper bleef vrijdag gesloten voor publiek.



Droefheid

Bellewaerde laat in een korte reactie weten "met diepe droefheid" kennis te hebben genomen van het incident. "Onze gedachten en medeleven gaan uit naar de familie, vrienden en collega's van het slachtoffer", aldus een woordvoerder.