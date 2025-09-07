Europa-Park Resort

Halloween in Europa-Park: dit zijn de zeven horrorattracties van Traumatica

In Europa-Park gaat deze maand horrorfestival Traumatica van start. Het grootste attractiepark van Duitsland viert Halloween traditiegetrouw op een apart terrein aan de rand van het park, buiten de reguliere openingstijden. Tussen 24 september en 8 november staan 23 Traumatica-avonden op de kalender.

Tickets voor de première op 24 september kosten 33 euro. Voor de andere avonden vraagt Europa-Park 44 tot 52 euro per persoon. Dat is inclusief toegang tot de zes spookhuizen Cinema Macabre, Grim's Funhouse, Studio -13, The Hill, Tarot House en Unknown. De zevende beleving is Murderdome, een interactief schietspel in een circustent.

Daarmee blijft het aanbod in principe gelijk aan vorig jaar. In de bestaande haunted houses werden wel aanpassingen doorgevoerd. Zo heeft mascotte Wakala zijn intrek genomen in Grim's Funhouse, met een verhaal dat duidelijk geïnspireerd is op de horrorfilm en gamereeks Five Nights at Freddy's.



Venom

Verder bestaat het programma uit de ijsshow Venom, een VR-beleving in de Traumzeit-Dome (6 euro) en een VR-variant van draaiend huis Fluch der Kassandra. De familieachtbanen Pegasus en Matterhorn-Blitz zijn 's avonds ook operationeel.



Het zogenoemde Festival of Fear start steeds om 19.00 uur, de minimumleeftijd is 16 jaar. Op vrijdagen en zaterdagen gaat de club Eden Manor open, met duister entertainmenttheater voor 129 euro per persoon. Na sluitingstijd is het ook mogelijk om iets te drinken in de nieuwe club The Forbidden. Toegang kost daar 10 euro.



