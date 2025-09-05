Avonturenpark Hellendoorn

Avonturenpark Hellendoorn gaat terug naar de prehistorie: nieuwe attractie in themagebied met dino's

FOTO'S De nieuwe attractie van Avonturenpark Hellendoorn wordt onderdeel van een themagebied met dino's. Looopings kon vorig jaar al melden dat het Overijsselse pretpark een wild swing heeft besteld: een 12 meter hoge reuzenschommel. De toevoeging komt in het teken te staan van de prehistorie.

De nog naamloze attractie van de Duitse fabrikant ART Engineering wordt de komende maanden gebouwd op de oude locatie van Montezuma's Revenge, een zogeheten top spin. Die thrillride sloot in 2020. "Deze draaiende bank was door de tollende bewegingen vooral weggelegd voor extreme durfallen", aldus Hellendoorn.

"De nieuwe ride richt zich straks veel meer op het hele gezin: net zoveel thrillplezier, maar minder heftig." In de omgeving bevinden zich onder meer monorail Dino Sky Pedalo, enterprise Tarantula Magica en het Aquaventura Slidepark. Daar realiseert het Avonturenpark thematiek "rondom dinosaurussen, de oertijd en het stenen tijdperk".



Duizenden jaren geleden

"Met deze uitbreiding wordt een omgeving gecreëerd waarin bezoekers niet alleen de attracties beleven, maar zich ook onderdompelen in een sfeer van duizenden jaren geleden", aldus Hellendoorn. "Geheel in lijn met andere attracties in het park zal ook deze attractie een echte, avontuurlijke beleving worden, die van begin tot eind wordt gethematiseerd", belooft directeur Rens-Jan van Vliet.



Per rit is er plek voor zestien personen: acht personen per kant. Dat zorgt voor een theoretische capaciteit van vijfhonderd mensen per uur. In tegenstelling tot een top spin gaan inzittenden hier niet over de kop. "Het voegt weer extra familievriendelijke adrenaline toe aan het bestaande attractie-arsenaal."



Lovend

Van Vliet benadrukt dat zusterpark Fort Fun in Duitsland al een wild swing heeft geopend en dat de reacties daar lovend zijn. "Een leuke attractie voor het hele gezin, die echt wel spannender is dan alleen heen en weer schommelen." In Nederland zorgt Hellendoorn voor de landelijke primeur. Het park bestaat negentig jaar in 2026. De investering moet af zijn bij de seizoensstart.







