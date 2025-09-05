Efteling

Efteling deelt nieuwe muziek: soundtrack van Joris en de Draak staat nu online

De Efteling blijft nieuwe muziek publiceren op streamingdiensten. Vanaf vandaag is bijna de volledige soundtrack van houten achtbaan Joris en de Draak te beluisteren op Spotify en andere streamingplatforms. Het album bevat vijf verschillende nummers, die in totaal ruim acht minuten duren.

Joris en de Draak opende in 2010. Tot nu toe publiceerde de Efteling alleen de ritmuziek van ongeveer tweeënhalve minuut. Daar zijn nu vier tracks bijgekomen: Trekt Ten Strijde, Het Moeras, Oog In Oog Met De Draak en Drakenjagers Onversaagd. Het gaat om werk van huiscomponist René Merkelbach.

"Drakenjagers opgelet!", meldt de Efteling op social media. "Of je nu team Vuur of team Water bent: de draak verslaan lukt niet thuis of onderweg... maar de muziek luisteren wél!" In december presenteert de Efteling een nieuwe theatershow rond het verhaal van Joris en de Draak.



Aquanura

Eerder dit jaar verschenen al verschillende andere digitale albums, met de muziek van spookspektakel Danse Macabre, De Prinses op de Erwt, het Efteling Grand Hotel en wildwaterbaan Piraña. Het is nog wachten op de nieuwe Aquanura-soundtrack, afkomstig uit de voorstelling Efteling Symphonica.