Efteling verkoopt 70 procent vegetarische burgers na aanpassen menukaart: 'Duidelijk signaal'

Het aanpassen van een menukaart in de Efteling heeft grote gevolgen gehad voor de verkoopcijfers. In Restaurant de Proeftuyn, onderdeel van vakantiepark Loonsche Land, kreeg een vegetarische burger onlangs een prominentere plek op de kaart. Het gevolg: 70 procent van de verkochte burgers bevat tegenwoordig geen vlees meer.

Dat vertelt culinair innovatiespecialist Inan Sahin in een interview. Het attractiepark heeft als doel om in 2030 volledig klimaatneutraal te zijn. Als onderdeel daarvan wordt gekeken naar de CO2-uitstoot van producten en menu's. Sahin geeft sinds 2024 leiding aan de zogenoemde Sustainable Food Route in de Efteling.

De verandering in het Loonsche Land komt voort uit die strategie. Eén van de populairste items op de kaart is de Loonsche Land Burger, die voorheen standaard van rundvlees was gemaakt. Vegetariërs konden om een alternatief zonder vlees vragen. Inmiddels heeft de Efteling het omgedraaid: wie de burger bestelt, krijgt in principe de vegetarische versie voorgeschoteld.



Onbedoeld

Het blijft mogelijk om een rundvleesvariant te kiezen, maar dan moeten bezoekers er wel expliciet naar vragen. "Aanvankelijk werden de gasten onbedoeld teruggeleid naar de klassieke rundvleesoptie, simpelweg omdat medewerkers hen bij voorbaat gingen informeren over de rundvleesoptie", liet Sahin optekenen door consultantbureau Conceptional.



De wijziging had veel impact, zegt de horecaspecialist. "Pas nadat werd besloten als experiment het product gewoon als volwaardige keuze op de kaart te presenteren, zonder het plantaardige karakter te benadrukken, ontstond ruimte voor échte gedragsverandering."



Verhouding

Binnen een week verschoof de verhouding: 70 procent koos voor de volledig plantaardige burger. Conceptional noemt het "een duidelijk signaal dat smaak en gemak voor de gast zwaarder wegen dan ideologische argumenten". "En natuurlijk de smaak was top."



Een eerder voorbeeld is de introductie van kaas-cashewkroketten. "We hebben ze getest op smaak en zonder te benadrukken dat ze plantaardig waren, gewoon opgenomen op de kaart naast andere opties", legt Sahin uit. "En ze verkochten uitstekend."



Mensen verrassen

De manager geeft toe dat het niet bij de betoverende Efteling-sfeer past om steeds heel proactief te communiceren over duurzaamheidsambities. "Maar je kunt wel een ander product serveren dat gewoon heel lekker is, en mensen verrassen met smaak. De rest volgt dan vanzelf."



Sahin droomt ervan dat de Efteling straks niet meer hoeft aan te geven dat iets duurzaam is, omdat het normaal is geworden. "Net als gastvrijheid, net als kwaliteit." Het proces gaat met vallen en opstaan, geeft hij toe. "Sommige dingen mislukken. Maar het belangrijkste is dat je durft. En dat je de tijd neemt om te leren."



