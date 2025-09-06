Marveld Recreatie

De laatste loodjes voor nieuw pretpark Bommelwereld: buitengebied wordt aangelegd

FOTO'S Het nieuwe Nederlandse attractiepark Bommelwereld opent binnen een maand: vanaf vrijdag 3 oktober zijn bezoekers welkom in het overdekte attractiepark in de Achterhoek. Op dit moment is het bouwteam bezig met de laatste loodjes, onder meer in het buitengebied.

Daar is een grote toegangspoort verrezen. Graafmachines zijn bezig om zand te verplaatsen en er staat een houten huisje klaar. Ook wordt hard gewerkt aan het aanleggen van het parkeerterrein, blijkt uit foto's die Theo Huijskes op Facebook zette.

"Een aanwinst voor niet alleen het vestingstadje Grol, maar voor geheel Nederland en omliggende landen!", schrijft de fotograaf. Bommelwereld, gebaseerd op de stripverhalen van Olivier B. Bommel en Tom Poes, is onderdeel van vakantiepark Marveld Recreatie.























