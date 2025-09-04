Disneyland Paris

Let op: grote delen van Disneyland Paris eerder dicht op 9 oktober

Donderdag 9 oktober 2025 is waarschijnlijk geen goede dag om naar Disneyland Paris te gaan. Grote delen van het Walt Disney Studios Park sluiten die dag eerder. Zo gaat de attractie Ratatouille al om 11.00 uur dicht, slechts anderhalf uur na parkopening. Disney geeft geen reden voor de opvallende maatregel.

Om 14.00 uur sluiten ook restaurant Bistrot Chez Rémy en souvenirwinkel Chez Marianne, gevolgd door The Hollywood Gardens Restaurant om 16.30 uur. Vanaf 17.00 uur zijn ook achtbaan Crush's Coaster en de overdekte winkelstraat World Premiere dicht, inclusief Mickey's of Hollywood Boutique en sieradenshop Hollywood Jewel Box.

Een kwartier later worden de ingangen van RC Racer, Slinky Dog Zigzag Spin en Toy Soldiers Parachute Drop in Toy Story Playland afgesloten. Cars Road Trip en Cars Quatre Roues Rallye sluiten om 17.30 uur. Na 18.00 uur kan er niet meer gewinkeld worden in de Animation Boutique.



Impact

"Op 9 oktober sluiten verschillende ervaringen in het Walt Disney Studios Park uitzonderlijk eerder", meldt Disney. "Houd er rekening mee dat dit ook impact heeft op foodtrucks, eetkraampjes en souvenirkiosken." Naar de reden blijft het vooralsnog gissen.



Het linkergedeelte van het park, met onder meer Marvel Avengers Campus en The Twilight Zone Tower of Terror, is zoals gepland toegankelijk van 09.30 tot 21.00 uur. Voor Disney-hotelgasten staat er tussen 08.30 en 09.30 uur Extra Magic Time op de kalender.



