Drayton Manor Resort

Pretparkvlogger giert het uit bij aanschouwen van piepklein opblaaszwembad: 'Niet best'

VIDEO Een vlogger wist niet wat hij zag toen hij een zomers festivalterrein betrad in het Engelse pretpark Drayton Manor. In het attractiepark vindt deze zomer een evenement plaats met watergevechten en een zwembad. Toen youtuber Shawn Sanbrooke het zwembad in kwestie aantrof, kon hij zijn lach niet inhouden.

Voor bezoekers die op zoek zijn naar verkoeling heeft Drayton Manor namelijk een opblaasbaar kinderbadje neergezet, op een kleed op het asfalt. In een komische reportage op YouTube-kanaal Theme Park Worldwide is te zien hoe de videomaker en zijn vrouw Charlotte Sanbrooke op zijn zachtst gezegd niet onder de indruk zijn.

Als onderdeel van het zogenoemde Draytona Beach Water Festival worden bij goed weer watergevechten gehouden, met waterpistolen. "Volgens mij is dit niet bedoeld om erin te gaan, volgens mij kun je dit water gebruiken om de pistolen bij te vullen", zegt Shawn Sanbrooke aanvankelijk over het piepkleine badje.



Disney

Hij wordt verbeterd door zijn vrouw, die borden ziet staan met "pool rules". "Nee, er staat: alleen zwemkleding! Het is echt om erin te gaan!" De troosteloze aanblik leidt tot grote hilariteit bij het vlogkoppel. "Het is geen Typhoon Lagoon, of wel?", grinnikt filmer Sanbrooke, verwijzend naar het bekende Disney-waterpark in Orlando.



Ondertussen giert zijn vrouw het uit. "Ik begrijp dat je soms gebonden bent aan budgetten, maar dit ziet er niet best uit." De vlogger kan er met zijn pet niet bij. "Daar staat-ie, het Drayton Manor-zwembad! Niet echt het waterpark dat ze hier ooit voor ogen hadden hè? Een opblaasbadje van 10 pond. Ongelofelijk."



Franse parkengroep

Drayton Manor hoort sinds 2020 bij de Looping Group, een van oorsprong Franse parkengroep die in Nederland vooral bekend is als de eigenaar van Avonturenpark Hellendoorn in Overijssel en Familiepark Drievliet in Zuid-Holland.