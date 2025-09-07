Walibi Holland

Walibi Holland vangt de komende maanden weer honderden asielzoekers op

Walibi Holland gaat door met het opvangen van asielzoekers op het terrein. Komende winter huisvest het attractiepark voor de vierde keer honderden vluchtelingen, in samenwerking met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Tussen oktober 2025 en maart 2026 is er plek voor in totaal 1250 mensen.

Daarvoor ontvangt Walibi een vergoeding. "Ik denk dat we meer zouden kunnen vragen", zei directrice Mascha Taminiau er eerder over. Toch gaf ze toe het terrein niet beschikbaar te stellen uit liefdadigheid. "Als dat alleen de motivatie was, dan zouden we er geen geld voor vragen. En dat doen we wel."

Op woensdag 1 oktober volgt een informatieavond voor omwonenden die een rol willen spelen bij de opvang. Tijdens eerdere edities werden er naast sport- en spelmiddagen ook kinderactiviteiten, taallessen, creatieve workshops, schaaktoernooien, voetbalwedstrijden en muziekoptredens opgezet om de tijdelijke bewoners bezig te houden.



Bright Nights

Het reguliere Walibi-seizoen loopt dit jaar tot begin november. In december en januari gaan de poorten nog open voor winter-evenement Bright Nights. Doorgaans start het zomerseizoen begin april.