Efteling

Ruzie op de parkeerplaats: Efteling-bezoekers trappen tegen elkaars auto

Op de parkeerplaats van de Efteling hebben twee bezoekers donderdagmiddag ruzie met elkaar gekregen. Na een dagje pretpark, rond 17.45 uur, sloeg de vlam in de pan bij de uitrit van het parkeerterrein. Het conflict ontstond bij het wachten voor de slagbomen.

"Er is een opstootje geweest tussen een man en vrouw, allebei bestuurders van een auto", legt de politievoorlichter uit. "De man trapte de auto van de vrouw en daarna trapte de vrouw tegen de auto van de man."

Daarbij vielen geen gewonden. Wel ontstond er schade. "Ze gaan onderling de schade oplossen", weet de politie. Ooggetuigen zagen een man huilend op de grond liggen, vertellen ze aan Looopings.



Arresteren

Agenten hebben niemand hoeven te arresteren. Een Efteling-woordvoerster meldt dat de weg rond 18.20 uur weer "bijna helemaal vrij" was. Het akkefietje "leek mee te vallen", laat ze weten. Het park was geopend tot 18.00 uur.