Walibi Holland

Walibi Holland onder vuur om behandeling personeel: politiek eist opheldering

FOTO'S Walibi Holland ligt onder vuur in de lokale politiek vanwege de manier waarop het pretpark omgaat met seizoensmedewerkers. GroenLinks en de PvdA in Dronten maken zich zorgen naar aanleiding van signalen over onvrede. De partijen hebben het college van burgemeester en wethouders schriftelijke vragen gesteld over Walibi's arbeidsomstandigheden.

De fracties wijzen erop dat werknemers met een tijdelijk contract zich achtergesteld voelen ten opzichte van vaste krachten. Het vaste personeel valt onder de horeca-cao, terwijl voor seizoenskrachten aparte afspraken gelden. Daardoor ontvangen zij minder salaris, hebben ze minder vakantiedagen en bouwen ze geen pensioen op.

Ook de verplichte pauze van een half jaar tussen twee contracten zorgt voor onvrede. Daarnaast kampt Walibi al jaren met personeelstekorten, waardoor veel horecapunten en attracties zeer regelmatig noodgedwongen dicht moeten blijven.



Onrust

GroenLinks en de PvdA noemen Walibi "één van de grootste werkgevers in onze gemeente" en stellen dat de situatie de aantrekkelijkheid van Dronten als werkplek schaadt, zeker voor jongeren. De partijen willen onder meer weten of het college al contact heeft gehad met de directie van Walibi over de beëindiging van de horeca-cao en de ontstane onrust.



Zo niet, dan vragen ze of het college bereid is dat alsnog te doen. Ook dringen ze aan op overleg met vakbonden en andere sociale partners om te onderzoeken hoe structurelere en eerlijkere werkgelegenheid kan worden geborgd.



Eerlijker

GroenLinks en de PvdA vragen daarnaast hoe het college de mogelijke gevolgen voor de lokale arbeidsmarkt beoordeelt. "Is het college bereid in gesprek te gaan met Walibi, de vakbonden en eventueel andere stakeholders om te verkennen hoe structurelere en eerlijkere werkgelegenheid kan worden geborgd in Dronten?", staat in de schriftelijke vragen.



Walibi-directrice Mascha Taminiau liet eerder weten de berichtgeving over ontevreden personeel "heel vervelend" te vinden. In een interne memo aan medewerkers schreef ze dat er gesprekken zijn gevoerd met supervisors en dat er overleg gepland staat met seizoenskrachten. Volgens haar is de werkwijze van Walibi juridisch correct en vorig jaar nog getoetst door juristen.








