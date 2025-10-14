Attractie- en Vakantiepark Slagharen

Video: Slagharen geeft halloweenmascotte Jackie de Coyote een nieuwe show

VIDEO Bezoekers van Attractiepark Slagharen krijgen dit najaar een nieuwe show met Jackie de Coyote voorgeschoteld. Het gezicht van het familievriendelijke halloweenfestival Scary Prairie werd vorig jaar geïntroduceerd. Toen was de openluchtvoorstelling Jackie's Zoete Wraak te zien. De opvolger heet Jackie en het Beest van Slagharen.

Het verhaal achter de Scary Prairie-mascotte draait om een meisje dat in een coyote verandert als ze snoep eet. Haar ouders hebben een snoepwinkel in Slagharen. In de nieuwe minishow waarschuwt Burgemeester Bright toeschouwers voor een gevaarlijk beest dat door de stad dwaalt. Jackie laat - met hulp van het publiek - zien dat niet alles is wat het lijkt.

De theatervoorstelling Randy & Rosie Show: Paniek in de Saloon, die wordt opgevoerd in de Music Hall, heeft ook een halloweentintje. Verder zijn er wederom de griezelzones Main Street en Pumpkin Market. Voor de kindvriendelijke versies van de walkthrough Outcast Camp en de spookhuizen Crows Nest en The Manor moeten aparte tickets gekocht worden.



Extra dag

Scary Prairie startte in het weekend van 4 en 5 oktober. Het festival loopt door van vrijdag 10 tot en met zondag 26 oktober, plus een extra dag op zaterdag 1 november. Op sommige dagen in die periode staat 's avonds de angstaanjagende variant Western Nightmares op het programma, bedoeld voor bezoekers van 14 jaar en ouder.