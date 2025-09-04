Attractie- en Vakantiepark Slagharen

Nieuw bij Halloween in Slagharen: spookhuis in complete duisternis tijdens Dark Hour

Attractiepark Slagharen lanceert een nieuwe ervaring bij halloween-evenement Western Nightmares: het Dark Hour. Durfals krijgen de kans om een spookhuis in het pikkedonker te beleven, tijdens het laatste uur van de avond. Ze krijgen bij hun tocht alleen een lantaarn mee.

Slagharen is op Western Nightmares-dagen tot 22.00 uur geopend. "Als de klok 21.00 slaat, dooft elk licht in Crows Nest", laat het park weten. "Bezoekers stappen in groepjes van vier de duisternis in, geleid door slechts één lantaarn." Er is "geen richting, geen zekerheid, alleen schaduwen en kreten die steeds dichterbij lijken te komen".

Crows Nest is een hooibalendoolhof waar onheilspellende vogelverschrikkers het voor het zeggen hebben. Het hart van het horrorlabyrint wordt gevormd door een gigantisch nest, dat bewaakt wordt door een bloeddorstige kraai. "Wie vindt de uitgang en wie blijft achter in de hooischuur?", aldus Slagharen.



Tickets

Dankzij het initiatief hebben fans een reden om het haunted house twee keer te bezoeken: één keer tijdens de reguliere openingsuren en één keer in het donker. Crows Nest is geopend van 18.30 tot 22.00 uur. Normale tickets kosten in de voorverkoop 6 tot 7 euro. Voor de intensere Dark Hour-beleving vraagt men 8 tot 9 euro.