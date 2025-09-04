Aquapark Istralandia

Zware storm in Kroatië: waterpark mist zes attracties

Een zware storm heeft voor problemen gezorgd in een Kroatisch waterpark. Aquapark Istralandia meldt op social media dat bezoekers voorlopig zes attracties moeten missen. De vakantiebestemming is onderdeel van de Looping Group, de eigenaar van onder meer Avonturenpark Hellendoorn en Drievliet.

"Vanwege de storm zijn verschillende attracties momenteel gesloten om veiligheids- en onderhoudsredenen", luidt de uitleg. Wie komt zwemmen, kan geen gebruikmaken van Fantasy Hole, Sky River, Family Rafting, Space Rocket, Escape Hole en Spray Kids Arena.

"Uw veiligheid staat bij ons voorop en onze teams werken er hard aan om alle attracties zo snel mogelijk te herstellen", meldt Istralandia. "Sorry, we hebben technische problemen", staat pontificaal op de officiële website. De poorten zijn inmiddels wel weer open.



Ticketprijzen verlaagd

Ter compensatie werden de ticketprijzen verlaagd naar 20 euro per persoon. Normaal bedraagt de toegangsprijs 36 euro. Istralandia ligt in de gemeente Brtonigla, onderdeel van de provincie Istrië. Op dinsdag 2 september werd de regio getroffen door extreem noodweer.



In korte tijd viel er tot wel 100 millimeter regen per vierkante meter, wat leidde tot plotselinge overstromingen. Straten en kelders kwamen blank te staan en in een paar uur tijd werden bijna tweeduizend blikseminslagen geregistreerd, vergezeld door zware windstoten en hagel.



