Efteling

Efteling-vlogger verslaat de Efteling in race voor Televizier-Ring

Efteling-vlogger Niels Kooyman hoort tot de koplopers in de verkiezing voor de Televizier-Ring 2025. De youtuber is genomineerd in de categorie Online-videoserie. Vanochtend maakte de organisatie de voorlopige tussenstand bekend. Daaruit blijkt dat Kooyman vooralsnog de Efteling zelf heeft verslagen.

De Efteling is namelijk ook genomineerd, voor de making-of-serie over de attractie Danse Macabre. Ondanks veel promotie op de socialmedia-kanalen van het attractiepark heeft de Efteling het tot nu toe niet geschopt tot de top tien. Hetzelfde geldt voor een andere genomineerde uit de pretparkwereld: het YouTube-kanaal Theme Park Science.

Kooyman staat wel op de shortlist, meldt organisator Televizier. Zijn negen directe concurrenten zijn 24 Uur Challenges van Bankzitters, Bij Andy in de Auto van Andy van der Meijde, Gerard Joling, Kelderklasse 15 van Daan Boom, Misdaad en Mysterie van Dionne Slagter, de Politievlog van Jan-Willem Schut, Reageren op First Dates van Rijk Hofman, Rondje Binnenhof van de NOS en Tour de France 2024 van Bas Tietema.



Gala

Stemmen kan tot dinsdag 23 september via tvgids.nl. Uiteindelijk blijven er per categorie drie genomineerden over. Kooyman, die eerder al werd uitgeroepen tot beste youtuber van Nederland, hoopt dat hij straks tot de laatste drie zal behoren. Het Gouden Televizier-Ring Gala vindt plaats op donderdag 16 oktober.