Walibi Holland

Insecten broeden op wraak in nieuwe griezelzone Walibi Holland

In een nieuwe griezelzone in Walibi Holland kunnen bezoekers wraakzuchtige insecten tegen het lijf lopen. Waar de Halloween Fright Nights het vooralsnog zonder grote toevoegingen moeten doen in 2025, valt er bij de kindvriendelijke Halloween Spooky Days wel iets nieuws te beleven. Voor de kleintjes komt er het nieuwe griezelgebied Bugz.

De zone vervangt Road Kill in familiegebied Speed Zone Off Road, waar in 2023 en 2024 merkwaardige monteurs ronddwaalden. Bugz bevindt zich rond de nieuwe achtbaan YoY. Acteurs kruipen in de huid van onder meer een bromvlieg en een sprinkhaan.

"Wegjagen, platslaan, vangen met lijm... deze insecten zijn het zat!", luidt de beschrijving van de zone. "Zij plannen, samen met jou, wraak op iedereen die gemeen doet tegen beestjes!" De overige griezelzones heten Tangled Twigs, Pirates Cove, Ghostly Graveyard, Festival of Freaks en Nightmares.



Heksenbos

De walkthrough Camp of Curiosities is na drie jaar geen onderdeel meer van het Spooky Days-programma. In plaats daarvan gaat heksenbos Wicked Woods weer overdag open, net als in 2021. Destijds kostten tickets 5 euro per persoon. Nu is de kindervariant gratis. 's Avonds zijn volwassenen 14,50 tot 17,50 euro per persoon kwijt voor een wandeling.



Een andere nieuwigheid is de verkiezing van Monster van het Jaar. Daarvoor kunnen bezoekers in Festival of Freaks een stembiljet invullen. Tijdens het Monsterbal, van 17.00 tot 18.00 uur, onthult mascotte Daysee wie is uitgeroepen tot beste griezel.



Nieuw logo

Halloween Spooky Days, bedoeld voor kinderen van 6 tot 12 jaar, wordt gehouden sinds 2020. Walibi ontwikkelde dit jaar voor de tweede keer een nieuw logo, met twee ogen in de o's. Het evenement vindt plaats op achttien dagen tussen zaterdag 4 oktober en zondag 2 november, steeds van 10.00 tot 18.00 uur. Let op: op vrijdag 31 oktober is er alleen een Fright Night.



