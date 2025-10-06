Walibi Holland

Video: nieuwe show en nieuwe griezelzone bij Halloween Spooky Days in Walibi Holland

VIDEO De Halloween Fright Nights in Walibi Holland kennen dit jaar geen nieuwe onderdelen, maar de kindvriendelijke Halloween Spooky Days wél. Speciaal voor gezinnen met kinderen presenteert het pretpark dit najaar een nieuwe show én een nieuw gebied. In de nieuwe voorstelling, te zien in Festival of Freaks, presenteert Master Curio zijn rariteitenkabinet.

Curio blijkt op de onheilspellende huisdieren van de Spooky Days-freaks te passen. Hij krijgt gezelschap van zijn onhandige assistent Hector. De twee presenteren verschillende angstaanjagende creaties, al blijkt het pronkstuk plotseling verdwenen te zijn. De show wordt vertoond om 12.15, 13.15, 14.15, 15.15 en 16.15 uur.

Het gebied rond de nieuwe dubbele achtbaan YoY wordt voor het eerst bevolkt door uit de kluiten gewassen insecten. Zij kregen hun eigen griezelzone Bugz, waarvan afgelopen maand al een foto naar buiten kwam. Door gif groeiden de kleine diertjes uit tot reuzen. Naast ontmoetingen met insecten kunnen voorbijgangers in Bugz een zenuwspiraal proberen.



Joey

Na drie jaar afwezigheid maakt heksenbos Wicked Woods weer deel uit van de Spooky Days. Er zijn overdag dit keer geen aparte tickets voor nodig. Een opblaasbaar zeemonster in het gebied Pirates Cove kreeg de naam Joey. Daarnaast keerden de zones Nightmares, Tangled Twigs en Ghostly Graveyard terug.



Ook nieuw is dat bezoekers kunnen stemmen op hun favoriete monster. Wanneer alle personages samenkomen tijdens het muzikale Monsterbal in Festival of Freaks, tussen 17.00 en 18.00 uur, wordt de winnaar bekendgemaakt. De Halloween Spooky Days, geïntroduceerd in 2019, zijn bedoeld voor kinderen van 6 tot 12 jaar.