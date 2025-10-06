Walibi Holland

Video: dit zijn de vernieuwingen in de scare zones van Walibi's Halloween Fright Nights

VIDEO Walibi Holland presenteert dit jaar geen nieuw spookhuis of nieuwe scare zone, maar de bestaande horrorgebieden van de Halloween Fright Nights zijn wel vernieuwd. Op verschillende plekken werden veranderingen doorgevoerd op het gebied van personages en decors. Eén van de opvallendste toevoegingen is een opblaasbaar zeemonster in de scare zone Pirates Cove.

Van tijd tot tijd verschijnen daar drie tentakels van de mythische kraken tussen de piraten. Tangled Twigs is voorzien van een nieuw naambord. Nightmares kreeg eveneens een glow-up: naast een nieuwe entreepoort, bestaand uit enorme speelgoedblokken, zien bezoekers daar nu een schaduwprojectie op een watergordijn van de naastgelegen Splash Battle.

Er loopt eveneens een nieuw figuur rond: de Grote Boze Wolf. Ook Ghostly Graveyard huisvest nieuwe karakters. De meest ingrijpende veranderingen vonden plaats in Dystopia, de zone bij het spookhuis Us vs You. Daar zorgde men voor nieuwe decorstukken én een overdekt podium. Verder wordt gebruikgemaakt van een nieuwe soundtrack.



Bredere paden

Dankzij een duidelijkere link met het bijbehorende haunted house komt de verhaallijn - armen die rijken moeten vermaken - beter naar voren. In Festival of Freaks is een volledig nieuw showprogramma te zien. Op het gebied van infrastructuur investeerde Walibi in bredere paden in Tangled Twigs en Ghostly Graveyard, om opstoppingen te voorkomen.