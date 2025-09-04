Welkom!
Je maakt helaas gebruik van software die onze advertenties blokkeert.
Dankzij reclamebanners kan onze website blijven bestaan.
Help Looopings door je advertentieblocker op dit domein uit te schakelen.
De site is dan weer zichtbaar. Bedankt!
Efteling

Efteling wijst tijdelijke rookplek aan bij wildwaterbaan Piraña

Vandaag, 10.32 uurBeeld: @jeroen989

De Efteling heeft een provisorische rookzone gerealiseerd naast wildwaterbaan Piraña. Vanwege werkzaamheden is de vaste rookplek naast achtbaan Baron 1898 de komende weken niet bereikbaar. Om het aantal rookzones in het park toch op peil te houden, werd een tijdelijke locatie aangewezen.

Als noodoplossing mogen bezoekers nu een sigaret opsteken en aan een vape lurken bij de uitgang van de Piraña, tussen horecapunt Casa Caracol en de wandelroute richting het Piraña-eiland. Op het pleintje werden enkele bakken met coniferenhagen neergezet. Er staat ook een asbakpaal.

Wie hier staat te roken of te vapen, heeft uitzicht op de bouwketen die zijn neergezet voor het bouwproject bij de Baron. De dive coaster uit 2015 ondergaat tot eind oktober een ingrijpende onderhoudsbeurt. Tegelijkertijd wordt op de bouwplaats gestart met de voorbereidingen voor de nieuwe attractie Hooghmoed.

Meer Efteling
Looopings op InstagramLooopings op Instagram
Looopings op FacebookLooopings op Facebook
Looopings verscheen eerder bij o.a.:
NOS NU.nl RTL Nieuws AD De Telegraaf de Volkskrant NRC Handelsblad EenVandaag Hart van Nederland Editie NL ANP NPO Radio 1 NPO Radio 2 NPO 3FM VPRO Gids BNR Nieuwsradio Tweakers Radio 538 Radio 10 Omroep Brabant L1 Nieuws Omroep Flevoland Omroep West Omroep Gelderland RTV Oost RTV Drenthe Dagblad van het Noorden De Limburger de Gelderlander de Stentor Tubantia BD ED BN DeStem Het Laatste Nieuws Het Nieuwsblad De Morgen Gazet van Antwerpen Het Belang van Limburg Sudinfo.be