Efteling wijst tijdelijke rookplek aan bij wildwaterbaan Piraña

De Efteling heeft een provisorische rookzone gerealiseerd naast wildwaterbaan Piraña. Vanwege werkzaamheden is de vaste rookplek naast achtbaan Baron 1898 de komende weken niet bereikbaar. Om het aantal rookzones in het park toch op peil te houden, werd een tijdelijke locatie aangewezen.

Als noodoplossing mogen bezoekers nu een sigaret opsteken en aan een vape lurken bij de uitgang van de Piraña, tussen horecapunt Casa Caracol en de wandelroute richting het Piraña-eiland. Op het pleintje werden enkele bakken met coniferenhagen neergezet. Er staat ook een asbakpaal.

Wie hier staat te roken of te vapen, heeft uitzicht op de bouwketen die zijn neergezet voor het bouwproject bij de Baron. De dive coaster uit 2015 ondergaat tot eind oktober een ingrijpende onderhoudsbeurt. Tegelijkertijd wordt op de bouwplaats gestart met de voorbereidingen voor de nieuwe attractie Hooghmoed.



