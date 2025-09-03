Leveranciers

Decorbouwer voor Efteling, Toverland en Plopsa failliet

FOTO'S Een bedrijf dat decors heeft gebouwd voor onder meer de Efteling, Toverland en Plopsa is failliet. De Limburgse firma Blowups, gespecialiseerd in het vervaardigen van driedimensionale decorobjecten, werd dinsdag failliet verklaard door de rechtbank in Roermond. Veertien medewerkers raken hun baan kwijt.

Voor de Efteling verzorgde Blowups onder meer de gigantische 3D-ansichtkaarten in Anton Pieck-stijl, die tijdens de Winter Efteling in het park staan. Ook een reclamebord voor de Efteling-app, winterse orchideeën, een jubileumbanier en een enorme gouden kroon behoren tot het Efteling-portfolio van de leverancier.

Toverland-bezoekers kunnen werk van Blowups tegenkomen in themagebied Magische Vallei: de vogel bovenop trektoren Coco Bolo komt van de partij uit Heijen. In Plopsaland Belgium gaat het om rekwisieten van de K3 Roller Skater. Voor Plopsa-park Majaland Kownaty in Polen werden Maya de Bij-standbeelden gerealiseerd. Ook musea en zwembaden behoorden tot de klantenkring.



Avonturenpark Hellendoorn

Het bedrijf, opgericht in 1990, hoort sinds enkele jaren bij fabrikant Aqua Drolics in Best, gespecialiseerd in waterspeeltoestellen. Het werk van Aqua Drolics vinden we onder meer in Avonturenpark Hellendoorn, Julianatoren, Safari Resort Beekse Bergen, Heide Park en AquaMagis in Duitsland, Legoland Billund in Denemarken en Aqualandia in Spanje.



Volgens de aangestelde curator viel het aantal opdrachten van Blowups de afgelopen drie jaar tegen. Daardoor bleef de omzet achter, terwijl de kosten te hoog waren. Er is geen zicht op een doorstart. Men bekijkt nog of er gegadigden zijn die de firma willen overnemen.































































