Plopsaland Resort Belgium

Nu is het officieel: Plopsaland Belgium gaat een flying theater bouwen, opening in 2027

Gisteren, 12.59 uur

VIDEO Het was de afgelopen maanden al een publiek geheim, maar nu is het officieel: Plopsaland Belgium gaat een flying theater bouwen. Dat hebben het Vlaamse pretpark en fabrikant Mack Rides vandaag eindelijk bevestigd op pretparkbeurs IAAPA Expo Europe in Barcelona. De opening vindt plaats in 2027.

Plopsaland koos voor een attractie van het type airific theater, dat een relatief hoge capaciteit bereikt met slechts één filmzaal. De gondels kunnen draaien: terwijl de ene groep van maximaal 45 bezoekers aan het instappen is, hangt de andere groep in de bolvormige koepel waar de panoramafilm wordt afgespeeld.

De theoretische capaciteit bedraagt circa zeshonderd personen per uur. In gesprek met Looopings vertelt Carl Lenaerts, algemeen directeur van de Plopsa Group, waarom voor het systeem van Mack gekozen is. De naam en het thema worden op een later moment bekendgemaakt: Lenaerts onthult alvast wanneer dat zal zijn.

Schaalmodel
Wel kon men op de beurs alvast een 3D-geprint schaalmodel van het attractiegebouw laten zien, op een plattegrond van het Dorpsplein. Dat gebied zal de komende maanden volledig op de schop gaan. Plopsaland heeft een dubbele primeur met het eerste airific theater in Europa én het eerste flying theater in België.

Wereldwijd verkocht Mack al drie modellen van het airific theater, waaronder aan het Amerikaanse SeaWorld Orlando in Florida. Lenaerts legde in zijn presentatie de nadruk op de goede verstandhouding tussen Plopsa en Mack. Beide partijen werkten eerder al met elkaar samen voor onder meer The Ride to Happiness by Tomorrowland.



