Plopsaland Deutschland

Plopsaland breekt belofte: nieuwe achtbaan toch niet open in 2025

Bezoekers van Plopsaland Deutschland moeten langer wachten op een nieuwe achtbaan. Het Duitse attractiepark had beloofd dat de familieachtbaan 100% Wolf in het najaar van 2025 operationeel zou zijn, gevolgd door een officiële opening in seizoen 2026. Die belofte wordt niet nagekomen: de rollercoaster gaat pas in 2026 rijden.

Een jaar geleden verschenen al aankondigingen waarop niet 2025 maar 2026 werd genoemd als openingsjaar. Destijds gaf een woordvoerder van Plopsa aan dat de attractie wel degelijk zou openen in 2025: er zou geen sprake zijn van uitstel. Als jaartal werd alleen 2026 gecommuniceerd omdat dan alle decors af zouden zijn, luidde de uitleg.

Die boodschap herhaalde het park eind juni 2025 nog in een persbericht. "In oktober volgt de opening van een familieachtbaan gebaseerd op de Studio 100-animatiefilm 100% Wolf", viel daarin te lezen. Twee maanden later moet Plopsa er toch op terugkomen.



Vanaf dag één

"De opening van onze nieuwe familieachtbaan 100% Wolf in Plopsaland Deutschland staat nu gepland voor de lente van 2026, bij de start van het nieuwe seizoen", staat inmiddels op de officiële website. "We willen onze bezoekers vanaf dag één een volledige en spectaculaire ervaring bieden, die de magie van 100% Wolf helemaal tot leven brengt."



Aanvankelijk was het de bedoeling om in 2026 ook een spinning coaster te openen in de stijl van muziekfestival Tomorrowland, vergelijkbaar met The Ride to Happiness in zusterpark Plopsaland Belgium. Dat project werd onlangs voor de derde keer uitgesteld. Nu is 2028 in beeld als openingsdatum.