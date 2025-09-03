Disneyland Paris

Vakbond luidt noodklok: manager Disneyland Paris hekelt angstcultuur in afscheidsmail

Een Franse vakbond slaat alarm over de werkcultuur bij Disneyland Paris. Aanleiding is de afscheidsmail van een senior manager, die na meer dan vijftien jaar dienst opstapte. De boodschap, die intern werd rondgestuurd naar de directie en honderden collega's, bevat een ongekend felle aanklacht tegen de huidige werkcultuur.

Volgens de leidinggevende is sinds de komst van een nieuwe directeur een angstcultuur ontstaan, waarin respect, luisterbereidheid en empathie verdwijnen. Hij spreekt van een autoritaire stijl die "doe wat ik zeg, niet wat ik doe" predikt en stelt dat veel managers de problemen kennen, maar uit angst zwijgen.

Dat collectieve stilzwijgen zou de situatie "nog verstikkender" maken. De manager schrijft dat hij zich steeds verder verwijderd voelde van de kernwaarden van Disney, zoals integriteit, voorbeeldgedrag en een verantwoordelijkheidsgevoel. Uiteindelijk koos hij ervoor om het "niet langer te ondergaan" en het bedrijf te verlaten.



Structureel probleem

Vakbond UNSA noemt de brief een keihard signaal. "Wanneer zelfs een senior manager na vijftien jaar publiekelijk de angstcultuur aan de kaak stelt en de deur achter zich dichttrekt, is dat het bewijs dat het probleem structureel is", stelt de organisatie.



"Niemand wordt gespaard: van cast member op de werkvloer tot manager in de hogere lagen. Het stilzwijgen van de directie houdt deze toxische spiraal alleen maar in stand." Het is niet bekend op welke afdeling van Disneyland Paris de vertrokken manager werkzaam was.



