Wondr Experience

Nieuwe Barbie-attractie open in Amsterdam: nostalgie en interactiviteit in twaalf ruimtes

VIDEO Amsterdam heeft een nieuwe attractie rond modepop Barbie. In Barbie: The Dream Experience, onderdeel van Instagram-museum Wondr Experience, maken bezoekers in twaalf interactieve zones een reis door meer dan zes decennia aan Barbie-geschiedenis. De opening vond afgelopen vrijdag plaats.

Er is gezorgd voor levensechte replica's van iconische Barbie-speelsets en voertuigen, zoals de klassieke roze auto, camper, boot en zelfs een sneeuwscooter. Het Wondr-team werkte samen met speelgoedfabrikant Mattel. Voor het ontwerp werd de Leisure Expert Group ingeschakeld, de decors komen van partner Props & Zo.

Bezoekers kunnen onder meer een kijkje nemen in het DreamHouse en ruimtes bezoeken die teruggrijpen op uiteenlopende Barbie-thema's, van astronaut-Barbie uit de jaren zestig tot Totally Hair Barbie uit de jaren negentig. Fans krijgen de kans om zichzelf op de foto te zetten in een Barbie-setting.



Aparte entreekaarten

Men zorgde ook voor een cafeetje en een souvenirwinkel. De ervaring, bedoeld voor alle leeftijden, heeft een oppervlakte van meer dan 2000 vierkante meter. Een bezoek duurt naar schatting anderhalf uur. Toegang is niet inbegrepen bij een Wondr-ticket: er moeten aparte entreekaarten voor gekocht worden. Die zijn online verkrijgbaar vanaf 27 euro.















Grand opening