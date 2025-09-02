Welkom!
Schietpartij in Breda gelinkt aan conflict in kermiswereld, meldt De Telegraaf

Gisteren, 22.54 uurBeeld: Perry Roovers/SQ Vision

Een schietpartij die maandagmiddag plaatsvond in Breda houdt volgens berichtgeving van De Telegraaf verband met een zakelijk conflict in de kermiswereld. Het slachtoffer, een 39-jarige man, ligt zwaargewond in het ziekenhuis. De politie heeft een 62-jarige verdachte aangehouden.

Telegraaf-journalist John van den Heuvel meldt dat het gaat om een hoogoplopende ruzie tussen twee voormalige zakenpartners over een kermisattractie, een groot funhouse. De confrontatie zou zijn begonnen bij een advocaat in Breda, waar de twee hun geschil probeerden te beslechten na een rechtszaak.

Kort daarna escaleerde de situatie en vielen er schoten. Het slachtoffer wist nog naar een nabijgelegen hotel te vluchten, waar hotelmedewerkers alarm sloegen. Hulpdiensten rukten massaal uit: de omgeving werd afgezet en er landde een traumahelikopter.

Onderzoek
De verdachte zit vast voor verhoor, weet De Telegraaf. De politie bevestigt de aanhouding, maar laat weten dat het onderzoek naar de toedracht en achtergronden nog loopt.

