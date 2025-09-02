Walibi Holland

Feestavond met Bankzitters, Wolter Kroes, Snollebollekes en La Fuente in Walibi Holland, maar tickets zijn niet te koop

In Walibi Holland vindt deze maand een gigantisch feest plaats, maar er worden geen kaartjes voor verkocht. Het pretpark in Biddinghuizen is op zaterdag 13 september het decor van GigaGoud, een muziekfestival met artiesten als Bankzitters, Wolter Kroes, Snollebollekes en La Fuente. Ook Stuk, Lies Zhara en Rolf Sanchez zijn van de partij.

Verder kunnen feestgangers zich verheugen op optredens van Charly Lownoise, 2 Unlimited, Disco Daddies en A*Fever. Een indrukwekkende line-up, maar tickets voor GigaGoud zijn voorbehouden aan een select clubje. Alleen medewerkers van drogisterijketen Kruidvat mogen naar binnen.

Speciaal voor hen wordt "het grootste bedrijfsfeest van Nederland" georganiseerd, meldt Kruidvat, om te vieren dat het bedrijf vijftig jaar bestaat. 19.000 collega's hebben een uitnodiging gehad. De initiatiefnemers beloven "een spectaculaire combinatie van een pretpark én een festival", van 19.00 tot 23.00 uur.



Bruisende stad

"Op 13 september bouwen we Walibi Holland om tot een bruisende stad vol gouden avonturen, speciaal voor jou en je collega's", luidt de boodschap. De pleinen in het pretpark worden omgebouwd tot Club Goudkoorts, Gouden Muziekfeest en het Gouwe Ouwe Plein.



Vanwege de opbouw van het evenement blijft Walibi op zaterdag 13 september de hele dag gesloten voor reguliere bezoekers: er zijn geen losse toegangsbewijzen verkocht en jaarkaarten zijn niet geldig. Op zondag 14 september is het park wel weer geopend, van 10.00 tot 18.00 uur.