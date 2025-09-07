Efteling

Influencer Rhodé Kok in de Efteling: uitgebreide fotoshoot voor Linda Meiden

FOTO'S De Efteling is het decor van een uitgebreide fotoreportage in tijdschrift Linda Meiden. Voor het magazine poseerde influencer Rhodé Kok (20) tussen de attracties in Kaatsheuvel. Het resultaat staat in het najaarsnummer van het blad, dat nu verkrijgbaar is. Men koos voor de Efteling omdat de editie in het teken staat van rollercoasters.

Het leven is namelijk een achtbaan, zo was het idee. Kok poseerde onder meer bij de Python en Joris en de Draak, in verschillende outfits. Ook werden er foto's genomen op een carrouselpaard, bij de waterval achter Symbolica en op het hek rond het Meer van Fantasie, hangend aan een Aquanura-lantaarn.

Bij de Game Gallery kreeg de youtuber en tiktokker gigantische bokshandschoenen en Jokie-ballonnen in haar handen. Anh Kiet Duong maakte de foto's. Voor de styling en visagie waren Valérie Ntantu en Emmy Klomp verantwoordelijk. In een begeleidend interview vertelt Kok over haar leven en haar carrière.



Zenuwen

"Het leuke van een rollercoaster-issue maken is dat we in de Efteling gingen fotograferen", zegt Kok in het voorwoord van de glossy. "Op de ochtend van de shoot barstte ik ineens van de zenuwen. Wat als ik te midden van alle bezoekers in een onmogelijke model pose moest staan? Zo bén ik helemaal niet."



Voor de shoot, die plaatsvond in juni, ging de twintiger naar eigen zeggen vier keer achter elkaar in de Python. "Ik was niet per se misselijk, maar wél slightly shaken." Het voordringen zat haar lichtelijk dwars. "Ik schaamde me toen ik vóór mocht terwijl andere mensen nog in een lange rij stonden met hun suikerspin."



Haat

Kok was vorig jaar nog in het park voor het opnemen van een aflevering van haar YouTube-serie Rhodé Loopt Stage. Ook figureerde ze in een filmpje op het officiële TikTok-account van de Efteling. Dat leverde een hoop kritiek op van Efteling-fans. "Holy fuck, ik heb nog nooit zo veel haat gehad", concludeerde de influencer na afloop.



Ze werd onder meer uitgekafferd omdat ze verhalen van sprookjes door elkaar haalde. "Niet door kinderen hè? Door volwassenen die mij gewoon hélemaal kapotmaken." Kok noemde Efteling-fanatici "een soort religie". "Het is echt een sekte." In februari verloor ze de verkiezing voor beste youtuber van Nederland van Efteling-vlogger Niels Kooyman.























