Loro Parque

BN'ers eisen dat TUI stopt met kaartverkoop voor dolfijnenshows

Een groep bekende Nederlanders, onder wie Jennifer Hoffman, Floortje Dessing en Kim Feenstra, roept reisorganisatie TUI op om te stoppen met de verkoop van tickets voor dolfinaria als Loro Parque op Tenerife. Samen met dierenrechtenorganisatie World Animal Protection ondertekenden zij een open brief waarin TUI wordt aangesproken op het blijven verdienen aan shows met orka's en dolfijnen.

De brief, vandaag gepubliceerd in Het Parool en het AD, is gericht aan TUI-topman Sebastian Ebel. Daarin staat: "Wetenschappers, experts, NGO's en zelfs uw eigen klanten roepen u al jaren op om de wrede industrie van dolfijnen in gevangenschap niet langer te ondersteunen. Met deze brief doen wij opnieuw een dringende oproep om hier gehoor aan te geven."

Volgens de ondertekenaars promoot TUI dolfinaria waar dieren opgesloten zitten in "kale, steriele bassins" en gedwongen worden tot "onnatuurlijke kunstjes", enkel voor kortetermijnwinst. Ook andere bekendheden, waaronder Martijn Koning, Romy Monteiro, Ruben van der Meer, Anita Witzier, Henny Huisman en Guido Weijers, zetten hun naam onder de oproep.



Orka Morgan

TUI verkoopt wereldwijd tickets voor 37 dolfinaria. World Animal Protection verwijst specifiek naar Loro Parque, waar de in 2010 in Nederland gevonden orka Morgan nog altijd in gevangenschap leeft. Haar kalf Teno moest al 4 maanden na de geboorte optreden in shows.



