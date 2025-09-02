Puy du Fou España

Vijf acteurs gewond bij ongeluk in Spaans themapark Puy du Fou

In het Spaanse themapark Puy du Fou España zijn afgelopen weekend vijf acteurs gewond geraakt tijdens een voorstelling. Een decorwagen - een oldtimer die als toneelattribuut wordt gebruikt - sloeg zaterdagavond rond 23.45 uur om. Dat gebeurde tijdens de grote avondshow El Sueño de Toledo.

De slachtoffers zijn vier vrouwen van 26, 26, 27 en 36 jaar en een man van 32 jaar. Zij zaten in het voertuig op het moment dat het kantelde. De acteurs werden eerst ter plekke behandeld en vervolgens per ambulance naar het ziekenhuis van Toledo gebracht.

Agenten van de nationale en lokale politie waren aanwezig om te assisteren. Volgens het park zijn de vijf medewerkers dezelfde nacht na onderzoek ontslagen uit het ziekenhuis. Er zou geen sprake zijn van ernstige verwondingen. In een reactie meldt Puy du Fou dat de veiligheid van personeel en publiek de hoogste prioriteit heeft.



Klachten

Men heeft de schijn echter tegen: eerder kwam het themapark in het nieuws vanwege klachten over slechte werkomstandigheden en een gebrek aan veiligheidsmaatregelen, waardoor acteurs regelmatig gewond zouden raken tijdens de voorstellingen.



Puy du Fou España opende in 2021 in Toledo en groeide sindsdien uit tot een bekend cultureel showpark, geïnspireerd op de gelijknamige bestemming in Frankrijk. Avondspektakel El Sueño de Toledo ging al in 2019 in première, als een losstaande productie. Onlangs werd de algemeen directeur op straat gezet.