Walibi Holland

Deelnemer datingprogramma schept op: seks gehad in reuzenrad van Walibi

VIDEO Het reuzenrad van Walibi Holland krijgt een onverwachte bijrol in een pikant verhaal. Realityster Fabienne van den Bogaart onthult in het tv-programma Lang Leve de Liefde dat ze ooit seks had in de tientallen meters hoge attractie van het pretpark in Biddinghuizen. Met die onthulling zette ze haar date én de kijker op scherp.

Het nieuwe seizoen van de datingshow ging maandagavond van start met een opvallende kandidaat. Van den Bogaart deed eerder mee aan het programma Dames in de Dop. Ze heeft ook een eigen betaalplatform waar ze erotische content deelt. In Lang Leve de Liefde zorgde ze voor rode oortjes bij haar date Mike, door spannende vragen te beantwoorden.

"Wat is de gekste plek waar je het ooit hebt gedaan?", wil Van den Bogaart van haar date weten. Hij komt echter niet verder dan de slaapkamer. Vervolgens doet de deelneemster een opvallende ontboezeming, want zij blijkt de liefde bedreven te hebben in La Grande Roue in Walibi Holland.



Aantrekkingskracht

"Ik echt in het reuzenrad in Walibi. Ja, dat was wel het leukste, het dolste, denk ik." Het 45 meter hoge rad heeft kennelijk een opvallende aantrekkingskracht, want dit is niet voor het eerst dat de attractie het toneel blijkt te zijn van onzedelijke handelingen.



In 2017 ontstond nog ophef toen de website Meiden van Holland een pornofilm opgenomen bleek te hebben in de attractie. Walibi reageerde woest, waarna de makers hun excuses aanboden en de productie offline werd gehaald.