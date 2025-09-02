Welkom!
Je maakt helaas gebruik van software die onze advertenties blokkeert.
Dankzij reclamebanners kan onze website blijven bestaan.
Help Looopings door je advertentieblocker op dit domein uit te schakelen.
De site is dan weer zichtbaar. Bedankt!
Walibi Holland

Deelnemer datingprogramma schept op: seks gehad in reuzenrad van Walibi

Vandaag, 11.24 uur

VIDEO Het reuzenrad van Walibi Holland krijgt een onverwachte bijrol in een pikant verhaal. Realityster Fabienne van den Bogaart onthult in het tv-programma Lang Leve de Liefde dat ze ooit seks had in de tientallen meters hoge attractie van het pretpark in Biddinghuizen. Met die onthulling zette ze haar date én de kijker op scherp.

Het nieuwe seizoen van de datingshow ging maandagavond van start met een opvallende kandidaat. Van den Bogaart deed eerder mee aan het programma Dames in de Dop. Ze heeft ook een eigen betaalplatform waar ze erotische content deelt. In Lang Leve de Liefde zorgde ze voor rode oortjes bij haar date Mike, door spannende vragen te beantwoorden.

"Wat is de gekste plek waar je het ooit hebt gedaan?", wil Van den Bogaart van haar date weten. Hij komt echter niet verder dan de slaapkamer. Vervolgens doet de deelneemster een opvallende ontboezeming, want zij blijkt de liefde bedreven te hebben in La Grande Roue in Walibi Holland.

Aantrekkingskracht
"Ik echt in het reuzenrad in Walibi. Ja, dat was wel het leukste, het dolste, denk ik." Het 45 meter hoge rad heeft kennelijk een opvallende aantrekkingskracht, want dit is niet voor het eerst dat de attractie het toneel blijkt te zijn van onzedelijke handelingen.

In 2017 ontstond nog ophef toen de website Meiden van Holland een pornofilm opgenomen bleek te hebben in de attractie. Walibi reageerde woest, waarna de makers hun excuses aanboden en de productie offline werd gehaald.



Meer Walibi Holland
Looopings op InstagramLooopings op Instagram
Looopings op FacebookLooopings op Facebook
Looopings verscheen eerder bij o.a.:
NOS NU.nl RTL Nieuws AD De Telegraaf de Volkskrant NRC Handelsblad EenVandaag Hart van Nederland Editie NL ANP NPO Radio 1 NPO Radio 2 NPO 3FM VPRO Gids BNR Nieuwsradio Tweakers Radio 538 Radio 10 Omroep Brabant L1 Nieuws Omroep Flevoland Omroep West Omroep Gelderland RTV Oost RTV Drenthe Dagblad van het Noorden De Limburger de Gelderlander de Stentor Tubantia BD ED BN DeStem Het Laatste Nieuws Het Nieuwsblad De Morgen Gazet van Antwerpen Het Belang van Limburg Sudinfo.be