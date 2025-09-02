Kermis

Militair Marco Kroon mengt zich in onrust op kermis Den Bosch: 'Zelfverdediging is een grondrecht'

Militair Marco Kroon heeft zich fel uitgelaten over de onrust tijdens de kermis in Den Bosch. Op Facebook liet de Bosschenaar weten begrip te hebben voor de groep mannen die dit weekend de confrontatie aangingen met overlastgevende jongeren uit Syrië. "Zelfverdediging is een grondrecht", schreef hij. Het optreden van de groep noemt hij "begrijpelijk en dapper".

Vrijdagavond stonden zo'n tweehonderd leden van de harde kern van FC Den Bosch tegenover een groep Syrische jongeren in de Bossche binnenstad. De sfeer werd grimmig, maar door een grote politie-inzet en de aanwezigheid van de ME bleef een directe confrontatie uit.

De overlast door de groep Syriërs speelt al langer in Den Bosch, met vechtpartijen, mishandelingen en het lastigvallen van voorbijgangers. Twee weken geleden besloot burgemeester Jack Mikkers daarom al om tientallen jongeren een gebiedsverbod op te leggen. Wie dat negeert, riskeert een boete, een werkstraf of een celstraf.



Escalatie

Kroon, drager van de Militaire Willems-Orde en actief als majoor bij het Korps Commandotroepen, schreef dat hij als "simpele jongen uit een volksbuurt" begrijpt dat Bosschenaren ingrepen tegen wat hij "buitensporig vandalisme en geweld" noemt. Tegelijkertijd waarschuwde hij dat het recht in eigen hand nemen gevaarlijk kan zijn en tot escalatie leidt.



Ook stelde Kroon dat de overheid te weinig doet en opperde hij om eventueel naast de politie ook militairen in te zetten. De kermis in Den Bosch duurde van vrijdag 22 tot en met zondag 31 augustus. Kroon sprak de hoop uit dat gezinnen het laatste weekend nog rustig konden genieten van de kermis. "Laten we hopen dat de voorgenomen boodschap is geland bij onze goedbetaalde logees."



