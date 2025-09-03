Gardaland Resort

Gardaland onder vuur: pretpark vraagt naar medisch dossier van kind

Het Italiaanse pretpark Gardaland ligt onder vuur na klachten van een vader die een voorrangskaart wilde aanvragen voor zijn gehandicapte zoon. Marco Macrì uit Genua stuurde in augustus een e-mail naar de klantenservice van het park om informatie te krijgen over toegang en hotelfaciliteiten.

In zijn bericht legde hij de situatie van zijn zoon uit. Het antwoord van Gardaland zorgde voor grote ophef: de vader werd gevraagd naar het volledige medische dossier van de jongen, inclusief alle diagnoses en zonder censuur. Volgens Macrì is dat een ernstige schending van de privacywetgeving.

Hij heeft een klacht ingediend bij de Italiaanse autoriteit voor gegevensbescherming en noemde het verzoek "invasief, onrechtmatig en uiterst ongevoelig". Het incident leidt tot verontwaardigde reacties in Italiaanse media. Een mensenrechtenorganisatie spreekt over een "schending van de waardigheid van de persoon met een handicap en diens familie".



Chantage

Op recensiesites als Tripadvisor delen bezoekers vergelijkbare ervaringen: zij schrijven dat medewerkers van Gardaland aandringen op medische rapporten en documenten met diagnoses. Een moeder noemde de gang van zaken zelfs "chantage", omdat zonder die informatie geen voorrangskaart werd verstrekt.



Gardaland laat weten dat de gehandicaptenkaart voldoende is om toegangstickets met korting te verkrijgen, maar zegt dat er voor de voorrangspas aanvullende gegevens nodig kunnen zijn. Volgens het park is die informatie noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de extra service alleen gebruikt wordt door gasten die er daadwerkelijk recht op hebben.