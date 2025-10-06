Efteling

Efteling en Anton Pieck Verzamelbeurs komt er weer aan, dit keer met exclusieve Looopings-merchandise

De organisatoren spreken over hét Efteling-fanevent van het jaar: de Efteling en Anton Pieck Verzamelbeurs in het Brabantse Drunen. Over een paar weken is het weer zover: op zondag 26 oktober komen enkele duizenden Efteling-fanaten naar cultureel centrum De Voorste Venne voor souvenirs, entertainment, creatieve bouwprojecten, ontmoetingen met bekendheden en vragensessies. Dit keer is er voor het eerst exclusieve Looopings-merchandise verkrijgbaar.

In samenwerking met onze partner Pretparkwinkel.nl zijn drie souvenirs ontwikkeld die alleen te koop zijn op de beurs. Zo wordt voor het eerst een Looopings-pin in Efteling-sferen uitgebracht, geïnspireerd op hét Efteling-icoon: een muzikale paddenstoel uit het Sprookjesbos. De witte stippen op de rode vliegenzwam zijn voor de gelegenheid vervangen door de drie o's uit het Looopings-logo.

Van de zogenoemde Paddestoooel zijn slechts tweehonderd exemplaren gemaakt en daar zal het ook bij blijven. Verzamelaars zullen er dus snel bij moeten zijn. Het ontwerp, bedacht door illustrator Vincent Keuchen, verschijnt ook als een unieke magneet.



Embleem

Verder kunnen liefhebbers op de beurs het Looopings-embleem aanschaffen als patch: een embleem dat eenvoudig op jassen, rugzakken, petten of (carnavals)pakken te strijken is. Het is voor het eerst dat Looopings een embleem op de markt brengt. Pretparkwinkel.nl biedt zelf eveneens nieuwe items aan, waaronder gelimiteerde pins die knipogen naar de verdwenen Bob en het afscheid van Efteling-show Raveleijn.







Vorig jaar bracht de Efteling en Anton Pieck Verzamelbeurs 2500 geïnteresseerden op de been. "Om iedereen de kans te geven de beurs te bezoeken, hebben we dit jaar de beursvloer verdubbeld en werken we niet met een binnenwachtrij", laten de initiatiefnemers weten. "Als de deuren openen om 09.30 uur, is ook meteen de hele beurs te bezoeken."



Hobbyprojecten

Bezoekers kunnen struinen langs verlichte kramen met allerhande spullen die met de Efteling of Anton Pieck te maken hebben, waaronder pins, beeldjes, mokken, knuffels, Laven, boeken, platen, folders, kalenders en spaarpotten. In een aparte vleugel laten creatievelingen hun Efteling-hobbyprojecten zien. Denk aan zelfgemaakte prenten, schilderijen, miniaturen of sieraden.



Eén van de bekendste namen is vlogger Niels Kooyman, die eveneens eigen souvenirs presenteert. Creatieveling Emiel Schaap legt momenteel de laatste hand aan een model van Danse Macabre-dirigent Joseph Charlatan. Het eindresultaat zal te zien zijn op de beurs. Modelbouwer John Steijger neemt niet alleen zijn Spookslot-miniatuur mee, maar ook zijn werkende Danse Macabre-replica.



Cosplayers

Kinderen kunnen zich laten schminken én kunnen luisteren naar sprookjes in een aparte voorleeshoek. Een groep cosplayers - Het Gulden Gewaad - zorgt voor fotomomenten in Efteling-stijl. Het 25-jarig bestaan van Villa Pardoes wordt op de beurs gevierd met een bijzonder collector's item. Daarnaast geven de mensen van het Theaterplatform uit Drunen een voorproefje op hun musical Pieck, die in maart 2026 in première gaat. De show gaat, zoals de titel al doet vermoeden, over Efteling-grondlegger Anton Pieck.



Tot slot gebruikt men de theaterzaal van De Voorste Venne voor twee opnames van Efteling-podcast Kleine Boodschap met publiek. Bij de eerste sessie zijn Efteling-woordvoerder Steven van Gils en Looopings-hoofdredacteur Wessel Wit te gast, bij de tweede sessie schuiven Efteling-ontwerpers Sander de Bruijn en Roland Donkers aan.



2 euro

Een regulier toegangsbewijs voor de beurs kost 2 euro, kinderen tot en met 12 jaar mogen gratis naar binnen. Het evenement duurt van 09.30 tot 16.00 uur. Alle kaarten voor de twee Kleine Boodschap-shows zijn al uitverkocht.