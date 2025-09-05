Efteling

Efteling-podcast gaat het theater in: interviews met Efteling-prominenten en hoofdredacteur Looopings

FOTO'S Efteling-podcast Kleine Boodschap gaat het theater in. Tijdens de jaarlijkse Efteling en Anton Pieck Verzamelbeurs in Drunen worden twee afleveringen van de podcast opgenomen met publiek. Presentatoren Tim Hinssen en Paul Sprangers interviewen verschillende Efteling-prominenten én de hoofdredacteur van Looopings. Liefhebbers kunnen vanaf vandaag online tickets bestellen.

De populaire beurs vindt dit keer plaats op zondag 26 oktober, wederom in cultureel centrum De Voorste Venne. Naast kramen met souvenirs, meet-and-greets met bekendheden en presentaties van creatieve fans staan dit keer ook twee theatervoorstellingen op het programma. Die worden verzorgd door de heren van Kleine Boodschap.

De eerste show start om 13.00 uur. Daarin worden Efteling-woordvoerder Steven van Gils en Looopings-hoofdredacteur Wessel Wit geïnterviewd over het spanningsveld tussen de Efteling en de media. Hoe komt Looopings aan primeurs en hoe probeert de Efteling het lekken van informatie te voorkomen? Het is voor het eerst dat een Efteling-voorlichter en een Looopings-redacteur live op een podium in discussie gaan.



Efteling Grand Hotel

Om 15.00 uur komen Efteling-ontwerpers Sander de Bruijn en Roland Donkers aan het woord. Zij worden door Hinssen en Sprangers aan de tand gevoeld over het artistiek en architectonisch ontwerp van het pas geopende Efteling Grand Hotel. Per voorstelling is plek voor 346 toeschouwers.



Tickets zijn nu voor 7,50 euro per stuk verkrijgbaar via vertierelier.nl/kleineboodschap. Wie beide shows wil zien, is dus 15 euro kwijt. Elk kaartje geeft ook gratis toegang tot de beurs, al vanaf 09.30 uur. Er wordt gewerkt met vrije zitplaatsen. De Voorste Venne bevindt zich aan het Anton Pieckplein 71 in Drunen. Parkeren is gratis.







