Walibi Holland

In Walibi Holland kost het dit jaar minimaal 116,50 euro om alle spookhuizen te bezoeken

In Walibi Holland kost het dit jaar minimaal 116,50 euro per persoon om alle spookhuizen van de Halloween Fright Nights te bezoeken, bovenop de entreeprijs. Het gaat dan om de goedkoopste optie in de voorverkoop, zonder vip-toegang. Wie wachtrijen wil vermijden óf pas kaarten koopt op de bezoekdag, is nog duurder uit.

Voor Jefferson Manor, Psychoshock, The Villa en Camp of Curiosities - drie spookhuizen en één walkthrough - betalen bezoekers per stuk 9,50 euro, of 12,50 euro op de dag zelf. Het is echter voordeliger om te kiezen voor een Haunted House Package van 32,52 euro, voor alle vier de belevingen. Nog goedkoper is een variant die alleen geldig is vóór 19.00 uur: het Before Dark Haunted House Package van 25 euro.

Met een R.I.P. Pass van 57,50 euro - 2,50 euro meer dan vorig jaar - is het mogelijk om de wachtrijen bij de vier ervaringen over te slaan. Die vip-toegang is er niet voor de andere spookhuizen en walkthroughs. Us vs You kost 12,50 euro in de voorverkoop en 15,50 euro op de bezoekdag, voor Wicked Woods vraagt Walibi 14,50 euro in de voorverkoop en 17,50 euro op de bezoekdag.



Iets duurder

De duurste spookhuizen zijn wederom Below, The Clinic en Slaughterhouse. De prijs van Slaughterhouse bleef gelijk (22,50 tot 25,50 euro), maar Below (19,50 tot 22,50 euro) en The Clinic (22,50 tot 25,50 euro) werden iets duurder.



De eerder genoemde totaalprijs van 116,50 euro is gebaseerd op het Before Dark Haunted House Package. Met de R.I.P. Pass loopt het bedrag op tot 149 euro. Worden de tickets pas op de dag zelf gekocht, dan loopt de prijs in totaal op tot 156,50 euro - al is de kans groot dat veel spookhuizen dan al volgeboekt zijn.



Backstage Tour

Het kan nog gekker: een onbeperkte voorrangspas voor de grote attracties - Fast Lane Gold - gaat momenteel voor 125 tot 195 euro over de digitale toonbank, afhankelijk van de verwachte drukte. Fans kunnen op bepaalde Fright Nights-dagen wederom een Backstage Tour doen, voor 75 euro. En The Unhappy Hour, een borreluurtje in een caravan, kost 25 euro per persoon, met een minimum van twee personen.