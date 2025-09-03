Walibi Holland

Halloween Fright Nights in Walibi Holland: voor het eerst in zeven jaar geen grote nieuwigheden

FOTO'S Bezoekers van de Halloween Fright Nights in Walibi Holland hoeven dit jaar niet te rekenen op grote nieuwigheden. Voor het eerst in zeven jaar presenteert het pretpark geen nieuw spookhuis of nieuwe scare zone tijdens het immens populaire horror-evenement. In plaats daarvan wordt voortgeborduurd op het bestaande programma.

De spookhuizen The Villa, Psychoshock, Jefferson Manor, Us vs You, The Clinic, Below en Slaughterhouse gaan weer open, net als de walkthroughs Camp of Curiosities en Wicked Woods. Ook op het gebied van scare zones verandert het aanbod niet: Pirates Cove, Tangled Twigs, Eddie's Festival of Freaks, Nightmares, Ghostly Graveyard en Dystopia keren terug.

De laatste keer dat Walibi geen nieuwe beleving kon presenteren, was in 2018. Sindsdien kwam het pretpark jaarlijks met grote toevoegingen op de proppen: Tangled Twigs, Nightmares en Villains in 2019, Wicked Woods in 2020, The Final Hideout en Wrong Turn: Into Darkness in 2021, Camp of Curiosities en Slaughterhouse in 2022, The Final Slay Ride en Urban Explhorror in 2023 en Dystopia en Us vs You in 2024.



Reclamecampagne

De slogan van het evenement luidt dit keer Souls for Sale. Een bijbehorende reclamecampagne, waarin een vrouw als object wordt geveild en vermoord, is offline gehaald naar aanleiding van landelijke commotie. Duizenden mensen lieten via social media weten de reclame ongepast te vinden in een tijd waarin geweld tegen vrouwen aan de orde van de dag is.







De Walibi-directie was het daar niet mee eens, maar naar aanleiding van de massale kritiek besloot men toch in te binden. Achter de schermen wordt gewerkt aan een nieuwe campagne, maar het jaarthema Souls for Sale blijft ongewijzigd. "In Eddie's veilinghuis staat nooit vast wat er geveild wordt", luidt de aangepaste marketingtekst. "Het enige dat zeker is: de hamer valt."



Eddie de Clown

Er is ook een onderdeel geschrapt: After Dark, de horror-overnachtingen in vakantiepark Walibi Village, gaan voor het eerst sinds 2021 niet door. Overigens zit Walibi niet volledig stil in 2025. Zo wordt de vorig jaar geïntroduceerde scare zone Dystopia licht vernieuwd en krijgt mascotte Eddie de Clown, zoals gebruikelijk, een nieuw showprogramma.



In zijn gebied Eddie's Festival of Freaks realiseert Walibi bovendien nieuwe elementen. Daarnaast wordt de Dinner Experience bij Camp of Curiosities teruggebracht tot een borreluurtje, onder de noemer The Unhappy Hour. Voor 25 euro ontvangen bezoekers twee drankjes of één cocktail, één shotje, tafelwater en een borrelplank.



Bezuinigd

Het uitblijven van grote investeringen past in een jaar waarin Walibi Holland zichtbaar de hand op de knip houdt. Zo werd het entertainmentaanbod in het laagseizoen versoberd en verdwenen optredens van artiesten en vuurwerk tijdens zomerfestival Lekkergaan. In de volledige zomervakantie ging het park een uur eerder dicht dan gewoonlijk. Nu wordt dus ook op Halloween bezuinigd.







