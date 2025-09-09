Efteling

Foto's: de Efteling heeft een groot gedeelte van het Sprookjesbos afgesloten

FOTO'S Een aanzienlijk deel van het Sprookjesbos in de Efteling is de komende maanden niet begaanbaar. Er wordt gewerkt in de hoek van Het Meisje met de Zwavelstokjes, Kniezende Kniesoor en De Nieuwe Kleren van de Keizer. Er zijn bouwhekken neergezet: de gebruikelijke wandelroute loopt nu dood.

Om te voorkomen dat bezoekers rechtsomkeert moeten maken, is er een nieuw wandelpad aangelegd tussen Repelsteeltje en De Vliegende Fakir. Vanaf het plein voor het paleis van de Fakir is de Sprookjesboom nog wel bereikbaar. Later wordt ook dat gedeelte afgesloten: de pratende boom blijft vanaf maandag 27 oktober stil.

Naast het opknappen van de sprookjestaferelen wordt in dezelfde periode ook een nieuw toiletgebouw uit de grond gestampt. In de kerstvakantie moeten alle werkzaamheden afgerond zijn. Op dit moment is men druk bezig met het aanleggen van een spoorwegovergang bij de uitgang van Droomvlucht, richting de poort bij de Sprookjesboom en de Fakir.



































