Puy du Fou

Eén van de grootste themaparken van Frankrijk werkt aan nieuw winterevenement

Puy du Fou, één van de populairste themaparken van Frankrijk, werkt aan een winteropenstelling. Nu blijft de trekpleister, bekend van historische spektakelshows, nog gesloten in de wintermaanden. Het is de bedoeling om de poorten eind 2026 te openen voor een vijftien dagen durend kerstevenement.

Details ontbreken nog, maar de data zijn al wel bekendgemaakt. Onder de noemer Noël au Puy du Fou zijn bezoekers welkom van zaterdag 19 december 2026 tot en met zondag 3 januari 2027, met uitzondering van vrijdag 25 december. Het park gaat dan open van 10.00 tot 20.00 uur. De hotels verwelkomen gasten al vanaf vrijdag 18 december.

"Het beste park ter wereld hult zich helemaal in kerstsfeer", laat Puy du Fou weten. Men spreekt over "het nieuwe grote winterevenement". "Wandel door dorpjes vol fonkelende versieringen en duizenden gigantische sparren, wandel over de paden die geuren naar geroosterde kastanjes en ontdek of herontdek enkele van de meest iconische shows van Puy du Fou."



150 acteurs

Belangrijkste nieuwigheid wordt de productie Le Mystère de Noël, een dertig minuten durende avondvoorstelling in het Romeinse amfitheater, met 150 acteurs en stuntmensen. Het is overigens niet voor het eerst dat Puy du Fou 's winters toegankelijk is: tussen 2004 en 2017 presenteerde het park 's winters de kerstbeleving Le Grand Noël du Puy du Fou.



Bijna tien jaar later wagen de Fransen dus een nieuwe poging. Met ruim drie miljoen bezoekers in 2025 is Puy du Fou na Disney de best bezochte pretparkbestemming van het land. Parc Astérix volgt met 2,9 miljoen gasten. Ondertussen werkt Puy du Fou aan een derde vestiging in Engeland én een reizende theatershow, die in 2027 in heel Frankrijk te zien moet zijn.