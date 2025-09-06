Diergaarde Blijdorp - Rotterdam Zoo

Diergaarde Blijdorp lanceert podcast met bekende Nederlanders, gepresenteerd door Dennis Weening

AUDIO Dennis Weening presenteert de nieuwe officiële podcast van Diergaarde Blijdorp. Onder de noemer Brullen Maar spreekt hij zeven weken lang met Blijdorp-medewerkers én bekende Nederlanders. De eerste aflevering, waarin tv-maker Jurre Geluk te gast is, staat nu online.

Blijdorp noemt het initiatief "een vrolijke en eigenzinnige podcast waarin dieren, natuur en menselijke verhalen centraal staan". Dierenverhalen en natuurweetjes wisselen elkaar af met menselijke avonturen. De podcast is volgens de Rotterdamse dierentuin "luchtig, leerzaam en altijd met een knipoog".

Het doel is om de luisteraar mee te geven hoe bijzonder de natuur is en waarom de natuur beschermd moet worden. "Geen belerend praatje, maar een ontspannen en inspirerende manier om de natuur dichterbij te brengen."



Tess Milne

De aflevering met Geluk duurt zo'n 27 minuten. In de komende delen zijn onder meer presentatrice Tess Milne, rapper Vjèze Fur en auteur Arjan Dwarshuis te gast. "Verwacht levendige, verrassende en soms heerlijk chaotische gesprekken vol bijzondere inzichten en persoonlijke verhalen."