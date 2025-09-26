Koninklijke Burgers' Zoo

Reusachtige dinosaurussen veroveren Burgers' Zoo: ruim twintig dino's te zien in Arnhem

VIDEO In Burgers' Zoo zijn deze week zeventien levensgrote dinosaurussen neergezet voor het nieuwe evenement Dino's in de Zoo. Het Arnhemse dierenpark werkte samen met World of Dinos om de prehistorische dieren verspreid door het park te plaatsen. Blikvanger is een ty­ran­no­sau­rus rex van 10 meter lang en bijna 4 meter hoog, waarvan donderdag het bovenlijf met zwaar materieel werd gehesen.

Het tijdelijke themagebied telt meer dan twintig dinosaurussen met zeventien verschillende soorten, waarvan veel exemplaren bewegen en geluid maken. Naast bekende soorten als de triceratops en stegosaurus zijn er ook minder bekende dieren te zien, zoals de amargasaurus en de wuerhosaurus.

Volgens Burgers' Zoo is de insteek educatief. Bezoekers krijgen bij de dino's informatie en vergelijkingen met hedendaagse diersoorten voorgeschoteld. Voor kinderen zijn er interactieve activiteiten, zoals het opgraven van dinobotten en -eieren en een doolhof waarin een stegosaurus gevoerd kan worden.



Herfstvakantie

Dino's in de Zoo loopt van zaterdag 27 september tot en met dinsdag 4 november 2025. Het evenement is inbegrepen bij de entreeprijs van het park en gratis toegankelijk voor abonnementhouders. Nederlandse scholen hebben een week herfstvakantie in de periode tussen zaterdag 11 en zondag 26 oktober.