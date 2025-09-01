Attractiepark Toverland

Medewerker asielzoekerscentrum ontslagen vanwege dronkenschap tijdens Toverland-uitje

Een medewerker van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) is terecht op staande voet ontslagen na wangedrag tijdens een groepsbezoek aan attractiepark Toverland in Sevenum. Dat heeft de kantonrechter in Roermond geoordeeld. Het voorval vond plaats tijdens een uitje op 18 juli 2024.

De man, begin twintig en sinds 2021 in dienst, gebruikte bovenmatig veel alcohol terwijl hij als begeleider verantwoordelijk was voor bewoners van een azc. Het betrof een dag waarop in Toverland het zomerfestival Summer Feelings plaatsvond, inclusief een nieuw cocktailconcept.

De medewerker ging met vier collega's en circa negentig azc-bewoners, onder wie kinderen, naar het park. Volgens verklaringen van collega's dronk hij samen met een andere werknemer zo veel dat zij aan het einde van de dag zichtbaar onder invloed waren en "nauwelijks meer op de benen" konden staan.



Ongemakkelijke situaties

Een deel van de wijntjes en cocktails werd afgerekend met consumptiebonnen die door het COA waren bekostigd. Het duo zou horecapersoneel van Toverland hebben lastiggevallen: een collega vroeg het personeel uiteindelijk om geen alcohol meer te serveren omdat hun gedrag "voor ongemakkelijke situaties zorgde".



Dat leidde tot frustraties en onbeleefd gedrag richting medewerkers van het park, zo valt te lezen in de uitspraak. Tegen een omstander zou de man daarnaast hebben gezegd dat ze "lekker op kosten van het COA aan het zuipen" waren, gevolgd door: "Kom ook bij het COA werken, je verdient zo veel en je hoeft niets te doen."



Ernstig plichtsverzuim

Het COA ontsloeg de medewerker op 22 januari 2025 op staande voet wegens ernstig plichtsverzuim. De organisatie stelde in de ontslagbrief dat hij met zijn gedrag "ernstige schade" toebracht aan het COA en zijn geloofwaardigheid. De werknemer voerde aan dat hij "gezellig met collega's in de zon op het terras zat met wat snackjes" en vocht het ontslag aan.



De kantonrechter wees zijn verzoeken af. De rechter stelt vast dat het bezoek aan Toverland onder reguliere werktijd viel, dat alcoholgebruik tijdens werktijd volgens het COA-beleid verboden is en dat sprake was van excessief gebruik, deels betaald met COA-bonnen. Het ontslag op staande voet blijft rechtsgeldig.