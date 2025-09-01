Welkom!
Efteling

Weer groot onderhoud bij De Zes Zwanen in de Efteling: sprookje wekenlang dicht

Vandaag, 14.10 uurBeeld: @Coshira_, @cindy_ve

FOTO'S Het sprookje van De Zes Zwanen in de Efteling blijkt opvallend vaak onderhoud nodig te hebben. De afgelopen jaren was het tafereel zeer regelmatig afgesloten voor werkzaamheden. Ook nu staan er weer bouwschuttingen rond het slot in het Sprookjesbos.

Het zes jaar oude sprookje is sinds maandag 25 augustus niet te zien. "We zijn bezig om de aandrijving te coaten", vertelt een woordvoerder in gesprek met Looopings. De klus gaat bijna drie weken duren: het project moet afgerond zijn op zaterdag 13 september.

De Zes Zwanen combineert een kijktafereel met een boottochtje. De sluiting wordt niet vermeld op de openbare onderhoudskalender. Daar vinden we wel twee andere sprookjes: bezoekers moeten Het Meisje met de Zwavelstokjes en De Nieuwe Kleren van de Keizer vanaf maandag 8 september bijna vier maanden missen.









