Efteling

Foto's: twee maanden durende onderhoudsbeurt bij Efteling-achtbaan Baron 1898 is begonnen

Vandaag, 23.03 uurBeeld: @cindy_ve

FOTO'S De ingrijpende onderhoudsbeurt bij Baron 1898 in de Efteling heeft grote gevolgen voor de infrastructuur. Vanwege de omvangrijke onderhoudsklus, die vandaag officieel van start ging, is een aanzienlijk deel van parkdeel Ruigrijk de komende weken afgesloten. Bezoekers zullen in september en oktober flink moeten omlopen.

Dive coaster Baron 1898 blijft twee volle maanden gesloten voor de grootste renovatie sinds de opening in 2015. Om die reden is de doorgang tussen Anderrijk en Ruigrijk niet toegankelijk. Wie vanaf de Piraña naar De Vliegende Hollander wil komen, volgt voorlopig de looproute via Symbolica, de Wensbron en de Game Gallery.

De bouwplaats is afgesloten met bouwhekken. Op verschillende plekken in de omgeving zijn bouwketen neergezet. Vanochtend verscheen direct een kraan om onderdelen van de 30 meter hoge lift te takelen. Op de liftheuvel is afzetlint aangebracht, op de rail staat een speciaal meetapparaat. Bankjes en lampen werden verwijderd. Het attractiegebouw komt in de steigers te staan.

Nieuwe attractie
Later verschijnen eveneens steigers rond de volledige schachttoren. De opknapbeurt omvat verder onder meer een grote schilderbeurt en het vervangen van mechanische componenten en verlichting. Daarnaast loopt er in het gebied nog een tweede project: men begint eveneens met de voorbereidende werkzaamheden voor de nieuwe attractie Hooghmoed.

























