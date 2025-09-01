Efteling

Efteling installeert zevende statiegeldautomaat, buiten het attractiepark

FOTO'S Efteling-bezoekers kunnen nu ook blikjes, bekers en flesjes inleveren als ze het attractiepark al verlaten hebben. Er is een statiegeldautomaat neergezet op de Efteling Boulevard, de toegangsweg tussen parkeerterrein P1 en entreegebouw Huis van de Vijf Zintuigen.

Aanvankelijk zette de Efteling vijf automaten neer: bij het Fabula Restaurant, Frau Boltes Küche, de Game Gallery, Toko Pagode en Het Witte Paard. In april dit jaar kwam er een inname-apparaat bij in het Sprookjesbos. Sindsdien is het mogelijk om statiegeld terug te vragen op het Herautenplein, naast verkooppunt de Kleyne Klaroen.

Het nieuwe inleverpunt bevindt zich onder een overkapping naast het servicegebouw, waar bezoekers terechtkunnen voor de garderobe en het huren van rolstoelen, wandelwagens en scootmobielen. Eerder stonden er drie frisdrankautomaten. Nu bleef er één machine over.



Storingen

Op blikjes en flesjes wordt in Nederland 15 eurocent statiegeld geheven. De Efteling werkt daarnaast met papieren bekertjes waar 25 eurocent statiegeld op zit. Het is de bedoeling dat alle drie de soorten lege verpakkingen in de automaten passen, maar de machines kampen regelmatig met storingen.











