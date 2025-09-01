Drouwenerzand Attractiepark

Drents attractiepark Drouwenerzand opent een nieuwe achtbaan in 2026

FOTO'S In het Drentse attractiepark Drouwenerzand worden voorbereidingen getroffen voor de komst van een nieuwe achtbaan. De bestaande rollercoaster Jungle is komend najaar voor het laatst operationeel. Er komt in 2026 een familieachtbaan van de Italiaanse fabrikant SBF-Visa voor in de plaats.

Dat bevestigt directeur en eigenaar Kevin Moespot in gesprek met Looopings. Het gaat om een attractie die voorheen in de Verenigde Arabische Emiraten te vinden was: de Crystal Mine Train uit 2017, onderdeel van het overdekte pretpark Magic Planet in Dubai.

De onderdelen - roze rails en blauwe ondersteuningen - liggen al klaar. "Qua omvang moet je denken aan onze achtbaan Raptor Adventure in zusterpark de Waarbeek, maar dan een maatje groter", legt hij uit. Het is de bedoeling om er een thema en een verhaallijn aan te koppelen.



Mineralen

Daarvoor wordt opnieuw samengewerkt met decoratiebedrijf Petro Art. "We denken aan een mijn met mineralen en stenen, waar kaboutertjes leven", zegt Moespot. Meer informatie over de thematiek komt later naar buiten.



Drouwenerzand telt nu één achtbaan: de eerder genoemde Jungle uit 2005. Dat was ooit een spinning coaster, maar de gondels draaien al een tijdje niet meer. Plannen voor een vervanger liggen al enkele jaren op tafel. In 2026 vindt het bouwproject alsnog doorgang.



















