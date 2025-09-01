Rivoli Rotterdam

Pretparkdeskundige fileert Rotterdams attractiepark van Hennie van der Most: 'Dwaze onnozelheid'

FOTO'S Het nog te openen attractiepark Rivoli in Rotterdam wordt in een vlijmscherp opiniestuk volledig met de grond gelijk gemaakt. Pretparkkenner en podcastpresentator Erwin Taets bezocht het project van ondernemer Hennie van der Most en concludeert dat het park geen enkele kans maakt. Op zijn weblog spreekt hij van een "dwaze onnozelheid, een van alle realiteitszin gespeende idioterie".

Taets kreeg tijdens een rondleiding te horen dat er al 46 miljoen euro in het project is gestoken, terwijl een opening sinds 2014 al zeven keer uitgesteld is. "Toen Van der Most begin dit jaar beweerde het park te zullen openen op 23 maart, de dag waarop hij 75 werd, was er niemand die hem geloofde, en uiteraard gebeurde het ook niet."

Bij de tour trof de kenner twintig attracties aan, maar geen enkel exemplaar functioneert naar behoren. Het zijn bovendien "allemaal tweedehandsjes". "Anderhalf uur lang worden we getrakteerd op een hallucinante wandeling door een pand dat oogt en ruikt alsof er vorige maand nog afval werd verwerkt en waar afgelopen week snel enkele rides zijn neergezet."



Urban exploring

De ongeloofwaardigheid werd volgens Taets gaandeweg alleen maar groter. "Laten we wel wezen: niets van wat we zien is klaar om open te gaan en de vibe van de rondleiding is meer urban exploring dan een serieus werfbezoek." Hij beschrijft hoe de groep zelfs langs caravans kwam, midden in het park, waar volgens de gids bouwmedewerkers zouden wonen.







"Niemand in de tour vertrouwt intussen de praatjes van de gids nog en de verbaasde blikken van in het begin hebben plaatsgemaakt voor grappen en grollen om zoveel onwaarschijnlijke kletskoek." Ook over de sfeer is commentator vernietigend. Over het indoorkampeerresort schrijft hij dat er een penetrante geur hangt.



Natte spons

De lucht is zo benauwd en vochtig "dat het lijkt alsof je door een natte spons moet ademen". Taets noemt het "onwaarschijnlijk dat hier iemand het ooit een hele nacht uithoudt". Volgens hem ontbreekt het het project aan aantrekkingskracht. "Daarvoor is het aanbod te weinig bijzonder en de setting - en de penetrante geur - van de afvalfabriek te groezelig."



De wandeling leidde zelfs langs het kantoor van Van der Most, waar plattegronden en plannen open en bloot op tafel lagen. Bezoekers konden er zelfs post-its verplaatsen waarop de indeling van het park stond aangegeven. Dat noemt Taets "onvoorstelbaar": men wekte de indruk dat willekeurige toeristen zomaar in het masterplan konden rommelen.







Snoeihard

"Ik stel me voor dat het bouwteam maandagochtend uit hun caravan komt gekropen, de nieuwe post-it-situatie bekijkt en dan maar de schipschommel in de escape room begint op te bouwen." De eindconclusie is snoeihard. "Zelfs al deed alles het, zelfs al was alles open en toegankelijk, dan nog was Rivoli geen fijn of interessant park."



Volgens Taets roept het project vooral vragen op. Hij vraagt zich af of het gaat om "een dwaze onnozelheid van een oude man die nog een laatste keer wil bewijzen dat hij ertoe doet", of dat er een andere reden is waarom Van der Most de voormalige afvalfabriek al twaalf jaar bezet houdt met een onaf project. "Wat is hier aan de hand?"



