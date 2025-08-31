Disneyland Paris

Nog een paar maanden geduld: Disneyland Paris opent Frozen-wereld in voorjaar 2026

VIDEO Het nieuwe Frozen-themagebied van Disneyland Paris gaat in het voorjaar van 2026 open. Dat heeft Disney zojuist bekendgemaakt tijdens Destination D23, een bijeenkomst voor Disney-fans in de Amerikaanse staat Florida. In een videoboodschap deelt creatief directeur Michel den Dulk meer details over World of Frozen.

Het Frozen-project werd al in 2018 aangekondigd, inmiddels bijna acht jaar geleden. Nederlander Den Dulk benadrukt dat er voor het eerst een kasteel en een paleis gebouwd worden in het tweede Europese Disney-park: het Walt Disney Studios Park, dat volgend jaar hernoemd wordt naar Disney Adventure World.

In de korte reportage zien we ook hoe decorateurs de laatste hand leggen aan de Scandinavische huisjes in koninkrijk Arendelle. Verder worden kort beelden van het interieur getoond, gevolgd door de bouw van Elsa's ijspaleis op de 36 meter hoge North Mountain, het hoogste punt in het Frozen-gedeelte.



Testfase

Het voorjaar van 2026 duurt astronomisch gezien van 20 maart tot 21 juni. Naar de precieze openingsdatum is het nog gissen. Het is ook nog niet bekend of Disney mogelijk gaat werken met een zogeheten soft opening: een testfase vóór de officiële openingsceremonie.



World of Frozen huisvest één attractie: de bootjesdarkride Frozen Ever After. Die kennen we al uit Disney-parken in de Verenigde Staten en Hongkong. Ook daar was Den Dulk de hoofdontwerper. In het Japanse park Tokyo DisneySea staat sinds 2024 een Frozen-attractie die nog groter, uitbundiger en geavanceerder is. Parijs krijgt de kleinere uitvoering.