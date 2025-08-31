Welkom!
Efteling

Gekte in het Sprookjesbos: enorme drukte bij laatste Efteling-show, beveiliging aanwezig

Gisteren, 22.10 uur

Beeld: @rob.jr_real, @Jesse14_10, @_Michje, @thrillstastic e.a.

FOTO'S Een bijzondere voorstelling in de Efteling zorgde zondagavond voor een enorme toestroom van bezoekers. Honderden fans wilden de laatste editie van Een Avond met Ezel bijwonen, een zomerse variétéshow in het Openluchttheater van het Sprookjesbos.

De belangstelling was zo groot dat de wachtrij op een gegeven moment doorliep tot aan het sprookje van De Reus en Klein Duimpje, zo'n 80 meter verderop. Om de drukte in goede banen te leiden, waren beveiligers aanwezig. Zij hielden toezicht en stonden paraat om in te grijpen bij eventuele onregelmatigheden.

Dat bleek uiteindelijk niet nodig: de voorstelling verliep luidruchtig, maar gemoedelijk. Aan het slot van de voorstelling kreeg Ezel een staande ovatie, waarbij het publiek luidkeels zijn naam scandeerde.

Flamboyante showmaster
Een Avond met Ezel draaide deze zomer volledig om sprookjesfiguur Ezel, bekend van het sprookje Tafeltje Dek Je, Ezeltje Strek Je en Knuppel uit de Zak. In de rol van flamboyante showmaster bracht hij humoristische acts, een quiz, een nepbruiloft en bewerkingen van bekende pophits.

Zondag viel dus het doek voor de zomerse productie in het Sprookjesbos. Vanaf maandag 1 september is in het Openluchttheater alleen een reguliere Sprookjesboom-show te zien. Daarmee sluit de Efteling ook het hoogseizoen af: de langere openingstijden en het uitgebreide entertainmentaanbod maken plaats voor het normale programma.















