Efteling

Corpulente volkszanger is flink afgevallen: past hij nu wel in Efteling-attractie Danse Macabre?

Vandaag, 19.25 uur

VIDEO Het was afgelopen winter een flinke tegenvaller voor volkszanger Dennie van den Bosch: hij had zich enorm verheugd op Danse Macabre in de Efteling, maar hij paste niet in de koorbank. Maanden later is de Efteling-fanaat veel afgevallen. Onlangs vond de ontknoping plaats: kan Van den Bosch nu wel een ritje maken?

De man vormt samen met zijn partner Melanie Mutsers het zangduo Mel en Den. Mutsers vroeg in november vorig jaar aandacht voor de situatie via TikTok. "Het gaat niet goed met hem", vertelde ze. Later richtte ze zich tot Van den Bosch.

"En dat was gewoon huilen voor jou. En ik heb ook moeten huilen, omdat het heel gênant was en omdat jij je zo had verheugd op die Danse Macabre." De corpulente pechvogel suggereerde om een teststoel bij de ingang neer te zetten, om teleurstellingen te voorkomen.

Groen licht
Dat is inmiddels gebeurd. Ondertussen heeft de zanger ook niet stilgezeten: hij deed zijn stinkende best om af te vallen, zodat hij alsnog een ritje kon maken. In een video van omroep PowNed is te zien hoe Van den Bosch alsnog een poging waagt in de Efteling. De teststoel gaf hem groen licht. Vervolgens ging hij op weg naar de kapel.



